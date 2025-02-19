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Царьград

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150 малых косаток выбросились на берег Тасмании: причины неизвестны

150 малых косаток выбросились на берег Тасмании: причины неизвестны

В Тасмании более 150 малых косаток оказались выброшены на берег, из них около 90 ещё живы. Спасение осложнено из-за труднодоступного пляжа.

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