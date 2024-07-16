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Врач роддома получил 1,5 года условно по резонансному делу о гибели младенца

Врач роддома получил 1,5 года условно по резонансному делу о гибели младенца

t.me/Суды общей юрисдикции города Москвы Врачу роддома, где в 2018 году умер младенец через день после рождения, назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 1,5 года условно, а также два года испытательного срока.

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