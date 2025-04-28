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Вражеские паблики сообщают, что обстановка для ВСУ на Покровском участке ухудшается

Вражеские паблики сообщают, что обстановка для ВСУ на Покровском участке ухудшается

Ситуация для боевиков киевского режима на оккупированной ими территории ДНР постепенно ухудшается. Как пишут вражеские паблики, украинские войска пока удерживают позиции на Покровском направлении, но российское командование, перебрасывая резервы с Курского направления, наращивает давление на нескольких стратегически важных участках.

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