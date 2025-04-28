Ситуация для боевиков киевского режима на оккупированной ими территории ДНР постепенно ухудшается. Как пишут вражеские паблики, украинские войска пока удерживают позиции на Покровском направлении, но российское командование, перебрасывая резервы с Курского направления, наращивает давление на нескольких стратегически важных участках.
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