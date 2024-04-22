Фонтан в Олимпийском парке Сириуса закроют на профилактические работы Фонтан не будет работать с 22 по 25 апреля, запуск 26 апреля в 19:00, с 1 мая в 20:00.
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Фонтан в Олимпийском парке Сириуса закроют на профилактические работы Фонтан не будет работать с 22 по 25 апреля, запуск 26 апреля в 19:00, с 1 мая в 20:00.