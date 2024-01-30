Залужный Шредингера, арест липового “фсбшника” и королевский больничный: новости к утру 30 января

Царьград Самара рассказывает о наиболее актуальных новостях в регионе, стране и мире.Стало известно, где в Самарской области построят новые медучреждения Вопрос обеспечения доступным медицинским обслуживанием в регионе всегда стоит актуально.
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