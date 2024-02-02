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Закон, порядок, государство

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Меняем колесо на машине в три движения на шпильках и в платье - инструкция для женщин

Меняем колесо на машине в три движения на шпильках и в платье - инструкция для женщин

Дорога, за рулем девушка и вдруг этот тревожный хлопок, лопнуло колесо — что же делать хрупкой автоледи, когда рядом нет никого? Правильно, с легкостью справиться самой.

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Комментарии
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Александр Павлов
Это всё для &quot;курицы&quot; в лабутенах написано? 😄😁😁
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7 час.

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