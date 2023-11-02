Польские перевозчики отложили начало блокады границы с Украиной

Польские перевозчики заявляют, что переносят начало блокады движения грузового транспорта, который будет следовать в направлении пунктов пропуска "Ягодин – Дорогуск", "Краковец – Корчова", "Рава-Русская – Гребенне", с 3 на 6 ноября.
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