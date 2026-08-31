Названы победители первого в России фестиваля коротких спектаклей «ЭкстрАкт»

Стали известны победители первого в России фестиваля коротких спектаклей «ЭкстрАкт». Показы проходили на сцене нижегородского Дома актёра с 26 по 30 августа и собрали более 1600 зрителей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ДВ В Нижегородской о...
- ДВ Названы цены на б...
- Устроившую погром...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым