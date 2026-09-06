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Режим ЧС введен в Иркутской области – из-за узелкового дерматита будут забивать скот

Режим ЧС введен в Иркутской области – из-за узелкового дерматита будут забивать скот

Режим чрезвычайной ситуации действует с 4 сентября на территории Иркутского муниципального округа в границах Оекского административного округа, сообщает глава Иркутского МО Леонид Фролов в своих соцсетях 6 сентября 2026 года, в воскресенье.

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