Экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми предположил будущую судьбу Западной Украины. В частности, Прикарпатья, Закарпатья и Львова.
Яков Кедми рассказал, что ждёт Западную Украину
Комментарии
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Наталья
Тем, кто не знает! Башкирия - это Россия. Имейте чувство юмора!🤣
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2 час.
Сергей Веригин
Чего и следовало ожидать. А когда запад начнёт предъявлять иски о возмещении расходов,то в первую очередь начнут требовать землю, хотя она уже давно продана 🤷🫣😢🤬
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1 час.
М
Михаил
а кто сказал что Исус еврей.
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1 час.
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