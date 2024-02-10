Яков Кедми рассказал, что ждёт Западную Украину

Тем, кто не знает! Башкирия - это Россия. Имейте чувство юмора!🤣

Сергей Веригин

Чего и следовало ожидать. А когда запад начнёт предъявлять иски о возмещении расходов,то в первую очередь начнут требовать землю, хотя она уже давно продана 🤷🫣😢🤬