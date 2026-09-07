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Ученые объяснили, почему алгоритм t-SNE часто показывает ложные кластеры

Ученые объяснили, почему алгоритм t-SNE часто показывает ложные кластеры

Алгоритм t-SNE широко применяется для визуализации многомерных данных, но иногда его результаты вводят в заблуждение: на графиках возникают ложные кластеры, которых нет в исходных данных.

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