Театр абсурда
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Театр абсурда

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Мигранты-срочники. Ничем хорошим для России это не закончится, уверен эксперт

Мигранты-срочники. Ничем хорошим для России это не закончится, уверен эксперт

Фото: freepik Эксперт считает, что возможная срочная служба для мигрантов, которые получают гражданство России, может принести много проблем и ничем хорошим для самой России не закончится.

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Комментарии
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АндрейБорков
Вы бредите? Кто должен говорить командиру роты или батальона как он должен работать с личным составом подразделения? Есть Уставы, есть Наставления, есть Приказы и Директивы. Их отменить или изменить может только министр обороны или Президент. Ни тот ни другой КОНКРЕТНЫХ УКАЗАНИЙ И РАСПОРЯЖЕНИЙ командиру взвода, роты, батальона давать точно не будет. Да и все остальные тоже. А вот спросить с ротного или взводного, это в обязательном порядке. Сами не служили, не в курсе?
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11 час.
Михаил
Мало что строить нужно?Возрождайте стройбаты ,их лопаты там пригодятся.
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9 час.
Елена Смирнова
я согласна с автором, хоть я и не служила ни в какой армии, эти мигранты уже сейчас все бегают с ножами и огнестрелами, а что будет, когда их хоть немного обучат? страшно представить, у меня брать был офицером в советское время, чурки кучкуются в группы и понимали только силу!
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4 час.

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