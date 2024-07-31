Мигранты-срочники. Ничем хорошим для России это не закончится, уверен эксперт

АндрейБорков

Вы бредите? Кто должен говорить командиру роты или батальона как он должен работать с личным составом подразделения? Есть Уставы, есть Наставления, есть Приказы и Директивы. Их отменить или изменить может только министр обороны или Президент. Ни тот ни другой КОНКРЕТНЫХ УКАЗАНИЙ И РАСПОРЯЖЕНИЙ командиру взвода, роты, батальона давать точно не будет. Да и все остальные тоже. А вот спросить с ротного или взводного, это в обязательном порядке. Сами не служили, не в курсе?