По делу арестованного генерала Минобороны РФ Кузнецова прошли обыски по нескольким адресам

Чиновника подозревают в получении взятки в виде недвижимости.В рамках расследования уголовного дела, возбужденного в отношении начальника главного управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова по обвинению в получении взятки в виде недвижимости, прошли масштабные обыски.
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