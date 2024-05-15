Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 381 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Васиков
    Эффективная политика - дело мутное. После такого какой-нибудь шахид должен застрелить тоже видную западную фигуру и п...Покушение на Фицо...
  • Игорь Васиков
    Это как просроченный продук Запада собрался к кому-то за стол. Ему теперь только ждать утилизации...Зеленского взяли ...
  • Кремлин Православович
    Не гнать, а национализировать.Агрегатор против ...

По делу арестованного генерала Минобороны РФ Кузнецова прошли обыски по нескольким адресам

По делу арестованного генерала Минобороны РФ Кузнецова прошли обыски по нескольким адресам

Чиновника подозревают в получении взятки в виде недвижимости.В рамках расследования уголовного дела, возбужденного в отношении начальника главного управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова по обвинению в получении взятки в виде недвижимости, прошли масштабные обыски.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх