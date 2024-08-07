Экоактивисты облили краской дом Лионеля Месси на Ибице

На острове Ибица прошла экологическая акция против богатства и нерешенных проблем изменения климата. Экоактивисты из организации Futuro Vegetal провели акцию протеста против особняка нападающего "Интер Майами" Лионеля Месси, облив дом краской.
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