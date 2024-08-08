Махинации с продажей SIM-карт будут вести в тюрьму

Борьба с рынком «серых» SIM-карт вышла на новый уровень. Если раньше вскрытые факты нарушений при оформлении и продаже «симок» наказывались сравнительно мягко, то уже в самом ближайшем будущем такие деяния станут наказываться уголовно с перспективой реального тюремного заключения.