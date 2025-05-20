Экс-глава «Роскосмоса» Юрий Борисов назначен сенатором Совфеда

Экс-глава «Роскосмоса» Юрий Борисов назначен сенатором Совета Федерации от Архангельской области. Как говорится на правовом портале, соответствующий указ подписал губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.
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