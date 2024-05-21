Премьер Финляндии Орпо призвал ЕС к общему решению по потку мигрантов из РФ

АЛ

Александр Лагуткин

Да и хрен с ними, с этими чухонцами и с их закрытыми КПП. Россиянам от этого ни холодно, ни жарко. Правда, что-то я в России сомалийцев не встречал. Вот от диких азиатов уже становится не протолкнуться. Та же Москва превращается в большой кишлак, наполненный злобными и агрессивными средневековыми дикарями.