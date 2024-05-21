Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо призвал Европейский союз (ЕС) найти общее решение в связи с якобы потоком мигрантов из России, не имеющих необходимых документов.
Премьер Финляндии Орпо призвал ЕС к общему решению по потку мигрантов из РФ
Комментарии
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АЛ
Александр Лагуткин
Да и хрен с ними, с этими чухонцами и с их закрытыми КПП. Россиянам от этого ни холодно, ни жарко. Правда, что-то я в России сомалийцев не встречал. Вот от диких азиатов уже становится не протолкнуться. Та же Москва превращается в большой кишлак, наполненный злобными и агрессивными средневековыми дикарями.
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20 час.
Николай Герасименко
О каких потоках мигрантов на финской границе идёт речь? Граница же закрыта!
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19 час.
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