Психотерапевт объяснила, почему приём антидепрессантов нельзя сравнивать с зависимостью

После прекращения приёма антидепрессантов у части пациентов может возникать синдром отмены. Среди возможных проявлений - тошнота, головокружение, потливость, перепады настроения, тревожность и нарушения сна.
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