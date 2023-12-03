Пророчество Киссинджера за несколько дней до смерти: Что сказал 100-летний враг России?

ОТ

Олег Тимофеев

Именно Кисенжер знал что запад победил но не понял в чем он нас победил. А по этому с помощью этого старого лиса который обозначил основные направления нашей политики нам удалось не смотря на Ми-6 получить нормальные 20 лет . Хотя они и знали что нас нельзя оставлять в покое. Кисенджер дал денег на развитие еврейской элиты вывоз капиталов и умов их за границу. А в России устройство геноцида русского народа конкретно. А про диалог он по тому сказал что он не знает об наших планах именно через деолог с еврейской элитой он мог понимать какие направления у нас им важно тормозить а какие типо Навального и Пуси райт надо развивать. Вот почему так важно было показать не только мультики Путина но и срочно делать Кинжал который в эти мультики не входил от слова совсем. Кто помнит проблемы с Цирконом? Это Кисенджер. Все проблемы с военными разработками это его заслуга все финансовые пустые траты это его заслуга взрыв СП отказ от южного потока заморозка наших активов и угроза беспилотниками Москве при таком ПВО как у нас это его заслуга. Как да через жидов которых они прикармливали и продвигали у нас которые в итоге оказались где скрытыми врагами а где как прокуроры просто предателями непричемышами. И Вова сделав ставку на развитие жидов сильно проиграл и во времени и по деньгам. Вот что такое Кисенджер это тот же Сорос.