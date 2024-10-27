Полузащитник «Челси» Коул Палмер после победы над «Ньюкаслом» (2:1) в матче 9-го тура АПЛ отреагировал на то, что его сравнивают с бывшим хавбеком лондонского клуба и сборной Италии Джанфранко Дзолой.