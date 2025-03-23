НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

★ NEXT WAR ★ Военные новости

78 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь
    А кто их заставлял отказаться от наших энергоносителей? Вот теперь пусть и покупают нефть с Аляски, а газ из Калифорнии.S&P Global: южнок...
  • Игорь
    Ну в две лохани парням в шлепках попасть будет проще чем в одну. Чем гуще суп тем больше шанс зацепить кусок мясаВашингтон посылае...
  • Лидия Санникова
    Не удивимся...Соврал, по крайне...

Российские военнослужащие и сирийские алавиты находятся в заложниках у президента аш-Шараа – Царев

Российские военнослужащие и сирийские алавиты находятся в заложниках у президента аш-Шараа – Царев

Военнослужащие российской армии, а также алавиты и христиане, которые в настоящее время находятся на российских базах в Сирии, являются своего рода заложниками для временного президента страны Ахмеда аш-Шараа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АА
Афонин Андрей
Такое впечатление, что Россию все имеют в непристойной позе, от каких-то аш-шараа - хер с бугра,  до Трампа.  А не надоело? Не пора ли показать Сирии, что может с ними случится?  Не пора ли затопить мелкобритский остров?
Ответить
19 час.
наверх