Российские военнослужащие и сирийские алавиты находятся в заложниках у президента аш-Шараа – Царев

Военнослужащие российской армии, а также алавиты и христиане, которые в настоящее время находятся на российских базах в Сирии, являются своего рода заложниками для временного президента страны Ахмеда аш-Шараа.
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