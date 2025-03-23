Российские военнослужащие и сирийские алавиты находятся в заложниках у президента аш-Шараа – Царев

АА

Афонин Андрей

Такое впечатление, что Россию все имеют в непристойной позе, от каких-то аш-шараа - хер с бугра, до Трампа. А не надоело? Не пора ли показать Сирии, что может с ними случится? Не пора ли затопить мелкобритский остров?