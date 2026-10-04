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Татар-информ

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Кинологи МВД Татарстана стали призерами всероссийского чемпионата

Кинологи МВД Татарстана стали призерами всероссийского чемпионата

В Казани завершился чемпионат МВД России по многоборью кинологов. В течение шести дней в спортивном центре «Динамо» соревновались 84 команды и более 250 кинологов из всех регионов страны – от Калининграда до Владивостока.

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