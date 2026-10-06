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Газета.ру

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Профессор Воробьев назвал вакцинацию от гриппа бессмысленной процедурой

Профессор Воробьев назвал вакцинацию от гриппа бессмысленной процедурой

Профессор Павел Воробьев, возглавляющий Московское городское научное общество терапевтов, подверг критике массовую вакцинацию от гриппа.

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