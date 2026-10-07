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Царьград

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Турист из Непала случайно сжёг виллу на Бали, пытаясь прогнать паука

Турист из Непала случайно сжёг виллу на Бали, пытаясь прогнать паука

Турист из Непала стал причиной пожара на Бали. 5 октября в деревне Тибубененг мужчина пытался отпугнуть паука огнём.

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