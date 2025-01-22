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Свежие комментарии

Куда убежал "вымень"?

Куда убежал "вымень"?

﻿﻿Спасибо @poyaskoipera за идеи контента. еще со школы мы все помним (все ли помним?) список существительных, оканчивающихся на -мя, которые приходится учить отдельно, потому что это так называемые анаморфные слова.

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