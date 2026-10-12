Народный артист России Игорь Крутой пишет музыку для фильма Сарика Андреасяна «Война и мир», новой киноадаптации романа-эпопеии Льва Толстого.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- JF «Постоянно просил...
- «Постоянно просил...
- «Постоянно просил...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым