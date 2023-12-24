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Следователь ФСБ сообщил ряд подробностей по секретному делу о госизмене журналиста Ивана Сафронова

Следователь ФСБ сообщил ряд подробностей по секретному делу о госизмене журналиста Ивана Сафронова

Само дело имеет гриф «секретно», а процесс над Сафроновым проходил в закрытом режиме. В спецрепортаже канала «Россия 24» следователь рассказал, что Сафронов отдавал себе отчет в совершении преступленияСледователь ФСБ раскрыл подробности по делу экс-советника главы «Роскосмоса» и журналиста Ивана Сафронова.

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