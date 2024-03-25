Полиция задержала мигрантов-нелегалов на новгородских стройках

По информации пресс-службы регионального УМВД, в Новгородской области проходит оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Миграционный щит», целью которого является пресечение правонарушений и преступлений со стороны мигрантов.
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