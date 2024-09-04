Врач рассказала, почему возникает икота и о каких болезнях она говорит

Обычная икота — безопасна для организма, она может возникнуть из-за обычного переедания. Но икота, которая не прекращается долгое время, может свидетельствовать об опасных заболеваниях, таких как нарушение обмена веществ.
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