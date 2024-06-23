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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Медведев представил форму на «Уимблдон»

Медведев представил форму на «Уимблдон»

Даниил Медведев официально представил форму, в которой сыграет на «Уимблдоне»-2024. Его спонсор Lacoste подготовил традиционный полностью белый комплект.

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