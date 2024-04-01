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Разработчик софта "МойОфис" уронил выручку и получил убыток в 2023 году

Разработчик софта "МойОфис" уронил выручку и получил убыток в 2023 году

В результате 2023 года выручка компании "Новые облачные технологии" (НОТ), разработчика программного обеспечения "МойОфис", упала на 43,8% по сравнению с предыдущим годом и составила около 1,9 млрд рублей.

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