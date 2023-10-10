Лидеры Британии, США, Германии, Италии и Франции опубликовали совместное заявление по Израилю

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Лидеры США, Франции, Германии, Италии и Британии опубликовали совместное заявление в отношении эскалации в Израиле, в котором осудили действия движения «ХАМАС», сообщается на сайте Белого дома.
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