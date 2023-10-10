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Лидеры Британии, США, Германии, Италии и Франции опубликовали совместное заявление по Израилю

Лидеры Британии, США, Германии, Италии и Франции опубликовали совместное заявление по Израилю

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Лидеры США, Франции, Германии, Италии и Британии опубликовали совместное заявление в отношении эскалации в Израиле, в котором осудили действия движения «ХАМАС», сообщается на сайте Белого дома.

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Комментарии
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АА
Афонин Андрей
Сборище активистов -= педерастов! Они &quot;осудили&quot;! а по херу!
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19 час.
Александр Николаевич
Не нужно суетиться, не нужно волновася! Израильтяне уже дважды в человеческой истории создавали &quot;СВОЕ&quot; государство- один раз До НЭ, второй в первом тысячилетии. В обоих случаях ОНО не существовало более 80 лет. Этому Израилю осталось не более 5 лет. НЕ СУДЬБА...!
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19 час.

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