Лидеры Британии, США, Германии, Италии и Франции опубликовали совместное заявление по Израилю

Александр Николаевич

Не нужно суетиться, не нужно волновася! Израильтяне уже дважды в человеческой истории создавали "СВОЕ" государство- один раз До НЭ, второй в первом тысячилетии. В обоих случаях ОНО не существовало более 80 лет. Этому Израилю осталось не более 5 лет. НЕ СУДЬБА...!