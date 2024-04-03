Больше трех миллиардов потратят на ремонт дорог в Новосибирске в 2024 году

Новосибирские дорожники определились с объемами ремонта в 2024 году. По проекту БКД в городе будет отремонтировано 14 улиц, еще 5 дорог отремонтируют по судебным решениям – на их ремонте настояла прокуратура.
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