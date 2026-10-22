Мощный циклон обрушился на несколько районов Камчатки. Порывы ветра в поселке Озерновском Усть-Большерецкого округа достигли 34 метров в секунду, сообщили в региональном управлении МЧС России.
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