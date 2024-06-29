Пожар в Балашихе унес жизни пяти человек из-за неосторожного курения

Ночью в Балашихе произошел трагический пожар в двухэтажном общежитии в микрорайоне Керамик. По версии следствия, причиной инцидента стала неосторожность при курении, которая привела к отравлению продуктами gorenje у пяти человек.
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