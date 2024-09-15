Врач предупредил о первых симптомах неизлечимого заболевания десен Пародонтоз долгое время протекает без симптомов, поэтому нередко переходит в тяжелую неизлечимую форму, рассказал хирург-имплантолог, главный врач сети семейных стоматологических клиник «ИЛАТАН» Зураб Бердзенадзе.
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