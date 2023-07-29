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«Москва 24»: гастроэнтеролог рассказала, как снизить риск развития рака желудка

«Москва 24»: гастроэнтеролог рассказала, как снизить риск развития рака желудка

Изменив свой рацион питания, можно значительно сократить риск возникновения рака желудка. Для этого необходимо пересмотреть свои гастрономические пристрастия, рассказала врач-гастроэнтеролог, гематолог Александра Чумель в беседе с «Москвой 24».

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