«Москва 24»: гастроэнтеролог рассказала, как снизить риск развития рака желудка

Изменив свой рацион питания, можно значительно сократить риск возникновения рака желудка. Для этого необходимо пересмотреть свои гастрономические пристрастия, рассказала врач-гастроэнтеролог, гематолог Александра Чумель в беседе с «Москвой 24».