Нелицеприятную характеристику главе Украины дал президент РФ Валерий Бурт Во время выступления на Петербургском экономическом форуме Владимир Путин затронул личность главы «незалежной»: «У меня много друзей-евреев с детства.
«Позор еврейского народа»
Комментарии
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Зоя Копань
Да все он делает для евреев "правильно", убирает христианские церкви, самая большая синагога в Европе находится в Днепропетровске, ведь все эти президенты хотели сделать "цветущий сад" для евреев, потому что их государство Израиль со всех сторон окружают люто ненавидящие арабы а здесь прекрасный климат, благодатная земля, живи и радуйся!
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