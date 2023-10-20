Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Позор еврейского народа»

«Позор еврейского народа»

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Комментарии
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Зоя Копань
Да все он  делает для евреев  &quot;правильно&quot;, убирает христианские церкви, самая большая синагога в Европе находится в Днепропетровске, ведь все эти президенты хотели сделать &quot;цветущий сад&quot; для евреев, потому что  их государство Израиль со всех сторон окружают люто ненавидящие арабы а  здесь прекрасный климат, благодатная земля, живи и радуйся!
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