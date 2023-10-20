«Позор еврейского народа»

Зоя Копань

Да все он делает для евреев "правильно", убирает христианские церкви, самая большая синагога в Европе находится в Днепропетровске, ведь все эти президенты хотели сделать "цветущий сад" для евреев, потому что их государство Израиль со всех сторон окружают люто ненавидящие арабы а здесь прекрасный климат, благодатная земля, живи и радуйся!