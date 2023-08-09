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Ринат Фахретдинов о возможном бое с Рахмоновым: «Зачем Шавкату драться со мной? Он хочет бой за титул или с громкими именами»

Боец UFC Ринат Фахретдинов ответил на вопрос о возможном бое с Шавкатом Рахмоновым или Хамзатом Чимаевым: «Почему каждый журналист в России задаёт этот вопрос? И им, и нам.

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