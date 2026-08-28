Путину доложили о полном импортозамещении препаратов крови, в России вступает в силу масштабный пакет поправок: главное за сутки

Глава ФМБА Вероника Скворцова доложила президенту РФ Владимиру Путину о закрытии всех потребностей страны в препаратах крови, кабмин анонсировал вступление в силу пакета сентябрьских поправок, а вице-премьер Новак поручил усилить контроль за топливными резервами и логистикой.
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