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Путину доложили о полном импортозамещении препаратов крови, в России вступает в силу масштабный пакет поправок: главное за сутки

Путину доложили о полном импортозамещении препаратов крови, в России вступает в силу масштабный пакет поправок: главное за сутки

Глава ФМБА Вероника Скворцова доложила президенту РФ Владимиру Путину о закрытии всех потребностей страны в препаратах крови, кабмин анонсировал вступление в силу пакета сентябрьских поправок, а вице-премьер Новак поручил усилить контроль за топливными резервами и логистикой.

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