Крупные банки запускают системы дроп-мониторинга

«Тинькофф» после годового тестирования системы мониторинга для выявления карт подставных лиц, используемых мошенниками для вывода украденных средств (дропперов), пишет РБК со ссылкой на представителя банка.
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