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Александр Ревва снова объявился в Москве с женой

Комик с антироссийскими взглядами Александр Ревва, известный также как Артур Пирожков, вновь тихо прилетел в Москву  и, как ни в чем ни бывало,  появился на премьере фильма “Конец Славы”, где сыграл одну из ролей вместе с Павлом Деревянко.

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Комментарии
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Людмила Абрамова
бегают в россии как в проходной двор..давно пора въезд запретить
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15 час.
ИИ
Иван Иванов
Хватит писать об укробандеровском пидараса!!!!!!!!??
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15 час.

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