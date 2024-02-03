Александр Ревва снова объявился в Москве с женой

Комик с антироссийскими взглядами Александр Ревва, известный также как Артур Пирожков, вновь тихо прилетел в Москву и, как ни в чем ни бывало, появился на премьере фильма “Конец Славы”, где сыграл одну из ролей вместе с Павлом Деревянко.
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