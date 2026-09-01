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МОСИНФОРМ

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Дептранс призвал москвичей пользоваться метро из-за дождя и сильного ветра

Дептранс призвал москвичей пользоваться метро из-за дождя и сильного ветра

В Москве 1 сентября ожидаются дождь и сильный ветер, москвичам и гостям столицы рекомендуется использовать метро для поездок по городу.

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