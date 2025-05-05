Бежевый отказ: могут ли нейтральные оттенки свести с ума

На вкус и цвет так называемых бежевых мам не советуют ориентироваться детские психологи. Гамма нейтральных оттенков ограничивает малышей в восприятии мира, мешает нормальному развитию мозга, а взрослых может даже свести с ума.
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