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Любимый Сочи

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В Сочи подорожали маленькие квартиры

В Сочи подорожали маленькие квартиры Те, что площадью 32 м². Специалисты сферы недвижимости сообщают, что рост составил 10,2% за год и 8,2% с начала года.

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