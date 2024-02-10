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Военное обозрение

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Винтовка Манлихера с «гравитационным магазином» и винтовка с пачечным заряжанием

Винтовка Манлихера с «гравитационным магазином» и винтовка с пачечным заряжанием

Cтремясь еще больше упростить конструкцию подающего патроны механизма, Манлихер решил использовать для подачи патронов силу тяжести и сконструировал магазин, расположенный над затвором, для которого не требовалась пружина.

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