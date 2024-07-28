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Де Хеа не перейдет в «Дженоа» – его требования слишком высоки для клуба. У вратаря есть варианты в МЛС и Саудовской Аравии

Де Хеа не перейдет в «Дженоа» – его требования слишком высоки для клуба. У вратаря есть варианты в МЛС и Саудовской Аравии

Ранее стало известно, что стороны ведут переговоры о сотрудничестве. По информации журналиста Бена Джейкобса, финансовые требования 33-летнего вратаря оказались слишком высокими для итальянского клуба.

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