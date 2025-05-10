Правило FTC об отмене подписки «в один клик» снова отложено, но ненадолго**...

Правило FTC об отмене подписки «в один клик» снова отложено, но ненадолгоФедеральная торговая комиссия (FTC) США отложила введение правила, которое обязывает компании сделать отмену подписки на услуги такой же простой, как и оформление.
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