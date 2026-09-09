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Царьград

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Daily Mail: Анна Стоун увидела Бога после клинической смерти

Daily Mail: Анна Стоун увидела Бога после клинической смерти

В 2016 году американка Анна Стоун пережила клиническую смерть и уверовала в Бога. После восстановления она приобрела паранормальные способности и освободилась от алкогольной зависимости.

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