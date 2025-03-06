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Крупные компании провинции Шэньси стремятся к сотрудничеству с Россией

Крупные компании провинции Шэньси стремятся к сотрудничеству с Россией

Борис Титов объявил о стремлении крупных компаний провинции Шэньси укрепить связи с Россией. В Сиане состоится Российско-Китайский Деловой форум, который объединит компании двух стран для развития торговых и технологических отношений.

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