Крупные компании провинции Шэньси стремятся к сотрудничеству с Россией

Борис Титов объявил о стремлении крупных компаний провинции Шэньси укрепить связи с Россией. В Сиане состоится Российско-Китайский Деловой форум, который объединит компании двух стран для развития торговых и технологических отношений.
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